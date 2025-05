🎥 Wout van Aert krijgt het aan de stok met Italiaanse agent na tijdrit in de Giro

Wout van Aert kon na zijn etappezege in de Giro de lijn niet doortrekken in de tijdrit. Van Aert had geen goede benen en moest tevreden zijn met de 16de plaats in de tijdrit.

Tijdens de tweede rustdag had Wout van Aert al duidelijk gemaakt dat hij nog niet in topvorm was en hij ook bijzonder moe was na zijn ritzege in Siena. Toch werd er toch gehoopt dat Van Aert de lijn kon doortrekken na zijn ritzege. Dat bleek in de tweede tijdrit van de Giro niet het geval te zijn. Net als in de eerste tijdrit stelde Van Aert teleur, maar doordat hij op een droog wegdek kon rijden, hield hij toch veel van de klassementsrenners achter zich. "Na mijn ritzege in Siena heb ik geprobeerd zo goed mogelijk te herstellen. Voor de start voelde ik mij niet slecht, maar ik was niet fris genoeg om door de pijngrens heen te trappen", zei Van Aert bij Eurosport. Van Aert maant agent tot kalmte aan Tijdens zijn interview met Eurosport probeerden overijverige Italiaanse agenten met een fluitje om de aankomst vrij te maken voor andere renners. Maar als een agent te dicht bij het oor van Van Aert fluit, vindt hij het welletjes. "Hey, hey", maant Van Aert de agent tot kalmte aan met een handgebaar. Uiteindelijk kan hij er allemaal ook wel om lachen, ondanks de mindere tijdrit die hij net had afgewerkt.