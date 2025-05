De knoop is doorgehakt voor Thibau Nys en dat is goed nieuws voor zijn Belgische fans

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys bereidt zich in de Sierra Nevada voor op zijn debuut in de Tour. Zeker van zijn selectie is hij nog niet, maar Nys kent wel zijn programma in aanloop naar de Tour.

Het is nog altijd wachten op de definitieve selectie van Lidl-Trek voor de Tour, die op 5 juli van start gaat in Rijsel. De vraag blijft of Thibau Nys in de achtkoppige selectie zal zitten, onder meer Jonathan Milan en Mattias Skjelmose zijn al zeker van hun selectie. Zij zullen ook ondersteuning nodig hebben in de sprint of bergop. Als Nys naar de Tour mag zal hij zich dus niet alleen kunnen focussen op ritwinst, maar ook moeten werken voor de andere kopmannen van Lidl-Trek. Intussen werkt Nys in de Sierra Nevada een hoogtestage af met de Tourploeg, zijn deelname aan de Tour lijkt dus zo goed als zeker te zijn. In Spanje moest Nys dinsdag bergop nog slalommen tussen enkele loslopende koeien. Programma Thibau Nys Volgens Het Nieuwsblad kent Nys ook zijn programma in aanloop naar de Tour. Er moest gekozen worden tussen de Baloise Belgium Tour (18 tot 22 juni) en de Dauphiné (9 tot 15 juni), de keuze zou op de Belgische rittenkoers gevallen zijn. Ook het BK op de weg in Binche (29 juni) staat op het programma van Nys. Vorig jaar viel hij als vierde net naast het podium, dit jaar is het parcours meer op zijn maat. Al zal hij dan wel moeten afrekenen met Remco Evenepoel.