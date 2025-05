Maakt hij nog kans om te winnen? Jasper Philipsen reageert helder op nieuwe slotrit van de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De slotrit van de Tour ziet er dit jaar anders uit, met de toevoeging van de drievoudige beklimming van Montmartre. Ook voor Jasper Philipsen wordt dat een aanpassing, maar hij ziet wel nog altijd mogelijkheden.

Jasper Philipsen won in 2022 de slotrit van de Tour op de Champs-Elysées, in 2021 en 2023 werd hij tweede achter respectievelijk Wout van Aert en Jordi Meeus. Het vlakke circuit in Parijs lag de topsprinter van Alpecin-Deceuninck dus wel.

Het lokale circuit is nu dus op de schop gegaan met de toevoeging van de klim van Montmartre, die in de finale drie keer beklommen moet worden. De laatste beklimming ligt op amper 6 kilometer van de streep.

"Een belangrijke factor in de laatste etappe zal het algemeen klassement en de verschillen tussen de klassementsrenners worden", zegt Philipsen bij Dernières Heures. Dat zal dus een verschil kunnen maken.

Philipsen ziet nog altijd kansen in slotrit van de Tour

De slotrit van de Tour is nu veel veeleisender geworden voor sprinters, omdat ook klassieke renners en zelfs klassementsrenners in aanmerking komen voor de ritzege. Dat betekent niet dat een sprinter niet meer kan winnen.

"Persoonlijk zag ik geen reden om de etappe te veranderen, maar ik ben ervan overtuigd dat ASO terechte en weloverwogen motieven heeft. De frisheid en het gevoel in de benen zullen doorslaggevend zijn of je het nog kunt redden."