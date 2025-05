Tourbaas Prudhomme dient Vingegaard, Van Aert en Evenepoel van antwoord na kritiek

De Tour de France heeft het parcours van slotrit van de Tour stevig aangepast. Onder meer Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Wout van Aert zijn kritisch en bezorgd om de veiligheid.

Met drie keer de kasseibeklimming van de Côte de la Butte Montmartre (1,1 kilometer aan gemiddeld 5,9%) in de laatste 40 kilometer wordt de slotrit van de Tour plots een pak uitdagender. De top van de laatste beklimming ligt op 6 kilometer van de streep.

Volgens Tourbaas Christian Prudhomme zal de toevoeging van Montmartre aan de slotrit van de Tour het aanzien van de Tour alleen nog maar vergroten. Prudhomme droomt ervan dat de aanzien van de Tour zo nog groter wordt.

En de Tourbaas droomt ook van een ritzege van de gele trui in Parijs. Bernard Hinault was in 1979 en 1982 de enige drager van de gele trui die daar in slaagde. Dit zet volgens Prudhomme weer de deur open naar zo'n stunt.

Prudhomme over kritiek van Evenepoel en co

Toch is er ook kritiek op het nieuwe parcours. Onder meer Evenepoel, Vingegaard en Van Aert vrezen voor extra chaos en stress. Dat kwam ook Prudhomme ter ore. "Wat goed is voor de Tour, is ook goed voor de kampioenen van de Tour", zei hij cryptisch bij Sporza.

"Toen we vorig jaar de graveletappe opnamen in het Tourparcours hebben we ook geen indruk gemaakt bij de renners. Hetzelfde verhaal toen we de kasseien weer populair maakten."