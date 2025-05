📷 OFFICIEEL Ploegmaat van Van Aert verlengt contract: klassementsrenner voor toekomst

De 23-jarige Brit vervoegde in 2024 de ploeg Visma Lease a Bike. Dit seizoen won hij het algemeen klassement van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Dat leverde hem nu een contractverlenging op. “Vanaf mijn eerste ervaringen met de renners en staf voelde ik me op mijn gemak bij Team Visma Lease a Bike,” vertelt hij op de website van de Nederlandse wielerploeg.

“De manier van werken past goed bij me, en ik haal veel plezier uit de samenwerking met de vele getalenteerde mensen om me heen. Die combinatie zorgt ervoor dat ik me echt thuis voel in dit team.”

Head of Racing Grischa Niermann is blij met de ontwikkeling van Tulett. “Ben heeft vooral dit seizoen grote stappen gezet en past bovendien uitstekend binnen de cultuur van het team”, klinkt het.

“Hij reed sterke wedstrijden, boekte mooie uitslagen en liet zien dat hij zich kan meten met de allerbesten in het peloton. Zijn groei en talent maken dat we graag met hem verder willen bouwen”, besluit hij.

Tulett is een van de renners die dit jaar binnen de White Jersey-group van de ploeg de kans krijgt om vaker voor eigen succes te rijden. Hij wil zich in de toekomst meer en meer profileren als klassementsrenner.

Ben Tulett, 2027. Our 23-year-old British rider extends his contract. 📝



We are happy & proud to have you with us for two more years, Ben! 😍 pic.twitter.com/0bsCBfsMaa