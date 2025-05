Baas van de Giro komt met onverwachte uitspraak over Wout van Aert

Een groot succes mag je de Giro van Wout van Aert niet noemen. Toch is de organisatie heel erg blij dat onze landgenoot één van de deelnemers is.

Wout van Aert had grote verwachtingen voor deze Giro d’Italia. Een periode van ziekte in aanloop naar de rittenkoers zorgde echter dat hij die ambities niet kon waarmaken in de eerste dagen van de Ronde van Italië.

Maar Van Aert werd beter en pakte de graveletappe van Gubbio naar Siena. Daar was zelfs Giro-baas Mauro Vegni ontzettend blij mee. Dat vertelt de Italiaan in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Ik had Van Aert er graag vorig jaar al bij gehad, maar door die valpartij was het te kort dag”, klinkt het. “Dit jaar is hij er wel bij en ik vond het geniaal dat net hij de rit won over de gravelstroken. Hij was de juiste man op het juiste moment en op zijn terrein.”

De Giro is ontzettend blij met een figuur als Wout van Aert. “Van Aert is een ster van de koers, een echte vedette. Zelfs als hij niet wint, is hij er altijd kort bij in de uitslag en verzorgt hij mee het spektakel. Van Aert is een coureur zoals de wielersupporters dat graag hebben.”

Vegni wilde Van Aert er absoluut bij in deze Giro en hij is dan ook blij dat het gelukt is. Dat hij al een rit gewonnen heeft in zijn eerste Giro stemt de organisatie ontzettend gelukkig.