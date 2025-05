Belgische prof komt met opvallende toekomstplannen en die hebben niks met de koers te maken

33 jaar is Gijs Van Hoecke ondertussen. Hij is al 14 jaar profrenner, maar houdt rekening dat het vanaf nu snel voorbij kan zijn.

Gijs Van Hoecke rijdt momenteel voor Intermarché-Wanty. Daar loopt zijn contract eind dit jaar af. In november wordt hij 34 jaar en dan weet je dat het wel eens over en uit kan zijn als renner.

“Mijn contract loopt aan het slot van dit jaar ten einde. De gesprekken zijn aan de gang en ik weet niet of ik zal kunnen verlengen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik ben heel graag bij de ploeg (Intermarché-Wanty, red.) en ik voel ook appreciatie voor mijn werk. Ik zie wel waar we uitkomen, want ik wil nog enkele jaren doorgaan. Vooral omdat ik het koersen nooit als een job heb aangevoeld. Al wil ik het zeker niet zo lang uitzingen als Valverde.”

Maar Van Hoecke die van Moerzeke afkomstig is heeft wel al een heel duidelijk plan voor ogen wat hij zal doen eens hij het peloton vaarwel zegt.

“Samen met mijn vriendin Gilke Croket, die ook een koersverleden heeft, ga ik het landbouwbedrijf van haar ouders overnemen. Ik ga me bezighouden met prei en venkel, de groenten waarin het bedrijf is gespecialiseerd.”

Zijn vriendin Gilke werkt er al en als zijn wielercarrière voorbij is zal hij haar in het bedrijf vervoegen. “Dat kan over één jaar, maar even goed over drie jaar”, besluit Van Hoecke.