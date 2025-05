Ine Beyen heeft een belangrijke waarschuwing voor als je haar tegenkomt op datingapp

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ine Beyen is al een tijdje single, maar voelt zich daar goed in. Toch kan je haar op datingapps wel tegenkomen.

Ine Beyen vormde vroeger een koppel met Serge Pauwels, maar de twee zijn al enkele jaren gescheiden. Voorlopig redt ze het als alleenstaande moeder.

“Het is niet evident om er altijd alleen voor te staan. Langs de andere kant, tijdens de carrière van mijn ex stond ik er ook vaak alleen voor”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Datingapps is alvast niks voor haar. “Ik heb eens één dag door Tinder gescrold, op een terras met vriendinnen. Datingapps zijn echt niks voor mij: mensen meteen keuren op basis van een foto, nog voor je die persoon kan leren kennen.”

Ze kreeg meteen ook een stroom aan berichten op sociale media van mensen die haar gezien hadden op Tinder en daar wou ze snel van af. Ze heeft ook nog een waarschuwing, want het is goed mogelijk dat je Ine Beyen toch nog tegenkomt op datingapps. Alleen is dat zij niet.

“Helaas circuleren er heel wat valse profielen van mij. Bij deze dus een waarschuwing: ik heb geen datingprofiel en ook op sociale media zal ik nooit ‘in je dm’s sliden’ of zomaar antwoorden op berichten. Ga er dus niet op in”, is haar gouden raad.