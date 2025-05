Medische drama treft gezin van ex-bondscoach Sven Vanthourenhout

Geen leuk nieuws uit de familie van Sven Vanthourenhout. Zijn zoon Stan werd onwel en moest een ingreep aan het hart ondergaan.

Stan Vanthourenhout, de zoon van ex-wielerbondscoach Sven Vanthourenhout, is vandaag 17 jaar oud geworden. Maar het is een verjaardag in mineur voor de youngster.

De renner van Molenspurters Meulebeke werd afgelopen weekend onwel tijdens een wedstrijd. Hij moest een ingreep aan het hart ondergaan.

“Om de wildste geruchten de kop in te drukken wil ik het volgende even met jullie delen. Tijdens de wedstrijd in Wielsbeke vorige zaterdag voelde ik me plots onwel”, schrijft Stan Vanthourenhout op Instagram.

“Voor alle zekerheid reden we naar spoed. Daar werd beslist tot hospitalisatie om me verder te monitoren en te onderzoeken. Uiteindelijk werd er al een ingreep uitgevoerd.”

“Ik wens hierbij het team cardiologie van het AZ Sint-Jan uitdrukkelijk te bedanken. Hoe de toekomst eruitziet is momenteel onduidelijk. Nu is het eerst tijd voor herstel”, besluit hij.