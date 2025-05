Nog geen ritzege in de Giro: Paul Magnier spreekt dan ook klare taal voor wat komt

De eerste week van de Giro d'Italia werd gedomineerd door Mads Pedersen. Heel wat andere sprinters zitten op hun honger.

Mads Pedersen pakte drie ritzeges in de eerste week van de Giro. Casper van Uden en Kaden Groves moesten vrede nemen met één etappezege. Er zijn heel wat sprinters die nog hun zege willen, misschien zelfs moeten pakken.

Onder hen ook Paul Magnier van Soudal-QuickStep. De eerste week is voor hem een heel goede leerschool geweest richting de toekomst, maar in een grote ronde gaat het hem vooral om de knikkers.

“Het was een lange eerste week, maar op dag zes reed ik al een mooie podiumplaats en daar was ik blij mee”, vertelt de 21-jarige Fransman aan Indeleiderstrui.

Het geeft hem in ieder geval meer motivatie, maar een echt lijstje met etappes die voor hem interessant zijn heeft hij nog niet gemaakt. Vandaag is er misschien wel een kans.

“Mijn benen zijn moe, maar ik had maandag op de rustdag de tijd om mijn lichaam wat te laten herstellen en ik ging in de tijdrit ook niet voluit”, gaat hij verder.

Toch gelooft hij dat hij de benen heeft om te winnen, al moeten alle puzzelstukjes dan wel goed vallen. En hij kan voluit gaan, want hij twijfelt nog of hij de laatste week zal koersen.

“Of ik de Giro uitrijd, weten we nog niet. Dat hangt ook voor een deel af van de omstandigheden, want de laatste week is natuurlijk heel zwaar. Dat bekijken we tegen dat moment wel”, besluit Magnier.