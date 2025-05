Tadej Pogacar doet heel gewaagde zet: "Hij laat zien in welk kamp hij zit"

Isaac Del Toro is momenteel de leider in de Giro d'Italia. Nochtans is Juan Ayuso de kopman bij UAE Team Emirates-XRG.

De Ronde van Italië loopt goed voor UAE Team Emirates-XRG. De ploeg heeft met Isaac Del Toro, de leiderstrui in handen, al is dat enigszins verrassend.

Juan Ayuso is immers de gedoodverfde favoriet en kopman om de Giro op zijn naam te schrijven. Maar voorlopig is het zijn ploegmaat die het doet.

Al ligt dat in de ploeg blijkbaar gevoelig. “Op het moment dat Ayuso als kopman in een grote ronde start en ploegmaat Del Toro op de rustdag in het roze staat, post Pogacar op zijn Instagram een foto van hem kijkend naar Del Toro. Met daaronder de boodschap: 'Looking at the future.'”, zegt Thijs Zonneveld aan Wielerrevue.

En dat is helemaal geen toeval, maar een foto met een boodschap. “Hij weet prima wat er speelt in de ploeg en dat Ayuso niet goed ligt bij de renners. Pogacar laat daar gewoon zien in welk kamp hij zit. En laten we wel wezen: Pogacar is de belangrijkste persoon van de ploeg. Belangrijker dan Matxin of Gianetti.”

Ook Rafal Majka postte een foto met Del Toro. “En dan zit je meteen te kijken: is Ayuso erbij, lacht hij mee? Nee, dus. Ze zijn zonder hem gegaan.”