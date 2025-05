Van der Poel en Van Aert in de hoofdrol? "Dat is wat de organisatie wil"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour de France pakte woensdag uit met een nieuwigheid. De traditionele slotetappe krijgt een nieuw en opvallend parcours.

Na het grote succes van de Olympische Spelen in Parijs pakt de organisatie van de Tour de France uit met een opvallende nieuwigheid in de slotetappe.

De sprint op de Champs Elysées blijft, maar in de aanloop wordt er wel drie keer de beklimming van Montmartre gedaan. Een laatste passage op amper zes kilometer van het einde.

“Waarschijnlijk gaat het wel spektakel geven, want iemand als Van der Poel zal daar toch een kans zien en een Evenepoel zal zich als olympische kampioen ook willen tonen”, vertelt Christophe Vandegoor aan Sporza.

Maar ook een episch duel tussen de eeuwige vijanden is mogelijk. “Of krijgen we bijvoorbeeld Van der Poel tegen Van Aert? Kijk, ik ben al aan het dromen. Net dat is wat de organisatie wil.”

Het zou goed kunnen dat de slotetappe niet meer op de klassieke sprint eindigt en mogelijk luidt dit een totaal nieuw tijdperk in. “Dat zal afhangen van het succes”, zegt Vandegoor. “Al kan ik me, de Spelen indachtig, niet inbeelden dat het een sof zou worden.”