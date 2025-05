Wout van Aert heeft er duidelijk zin in: Dit mogen we nog verwachten van hem in de Giro

De Giro d'Italia begon met een valse noot in het openingsweekend voor Wout van Aert. Maar na zijn etappezege in Siena lijkt hij als herboren.

De ritoverwinning in Siena, na een etappe die doet denken aan de Strade Bianche. Dat had Wout van Aert nodig om zich te lanceren voor de rest van de Giro en dit seizoen.

De prestatie die hij op de weg toverde in de bewuste gravelrit was ongelofelijk. Dat bewezen ook de cijfers achteraf, waarin duidelijk werd dat Van Aert drie seconden sneller was dan Mathieu van der Poels zege in 2021 op het laatste deel van de slotklim.

En Van Aert voelt zich duidelijk goed. Hij ziet dan ook nog heel veel kansen voor hem en zijn ploeggenoten bij Visma Lease a Bike.

“In de massasprints mikken we met Olav (Kooij, red.) op de zeges, maar in de rit van vrijdag met aankomst in Vicenza is de finale best lastig en hoop ik er zelf te kunnen sprinten”, laat hij weten aan Het Laatste Nieuws.

En hij kijkt zelfs al eventjes verder. “Om ook in de bergritten mee te kunnen doen voor de zege, zal ik nog veel moeten verbeteren. In de slotweek ligt er een overgangsrit, waar het een sprint kan worden, maar even goed een vlucht kan wegrijden.”