🎥 Wout van Aert botst op recordman in Giro: "Daar een grote cartouche verschoten"

Wout van Aert is tweede geworden in de dertiende etappe van de Giro. Hij moest de zege aan Mads Pedersen laten.

Net niet opnieuw voor Wout van Aert in de Giro. Hij moest het in een sprint der stervende zwanen afleggen tegen Mads Pedersen. Nog nooit won een Deen in één grote ronde vier etappes, maar dit record ging eraan.

Onderweg had Van Aert het niet gemakkelijk gehad, maar hij kon weer de groep vervoegen. Al botst hij net als in de eerste etappe weer op Pedersen.

“Ik kon zijn versnelling goed opvangen, maar zoals gebruikelijk was het moeilijk om hem te passeren”, zegt Van Aert bij Sporza.

“Het was een pittige finish. En de finale was ook heel zwaar. Het was tot aan het gaatje. Jammer genoeg miste ik op een bepaald moment een bocht door een renner voor mij. Ik stond er op een gevaarlijk punt waar renners uit de bocht kwamen.”

Dat kostte hem veel energie. “Ik wilde niemand in gevaar brengen door weer op de weg te springen, maar daar heb ik een grote cartouche verschoten om te kunnen terugkeren.”

Van Aert durfde niet te vroeg aangaan, maar dat deed Pedersen wel. Van Aert geraakte er nog langs, maar niet meer erover.