Andere vrouwen begrijpen emotionele Sarah De Bie: "Dat is het zwaarste"

Het emotionele interview van Sarah De Bie na de overwinning van Wout van Aert in de Giro hebben ook bij andere rennersvrouwen iets losgemaakt. Voor hen was het dan ook heel herkenbaar wat ze zei.

"Dit betekent heel veel", zei Sarah De Bie na de ritzege van Wout van Aert in de Giro. Na bijna acht maanden kon Van Aert eindelijk nog eens winnen op de weg, sinds zijn valpartij in de Vuelta was het bijzonder zwaar geweest voor hen allebei.

"Het is een moeilijk jaar geweest, met veel oplapwerk. Als je iemand hard ziet werken en het gaat dan niet zoals je wilt, dan is dit heel mooi om te zien", zei De Bie nog. En daarin herkenden andere rennersvrouwen zich.

Moeielijke momenten onzichtbaar voor buitenwereld

Friedel Guldemont, vriendin van renner Alex Colman (Flanders-Baloise), deelde haar ervaringen over de moeilijke momenten op haar sociale media. Ook Elien Sterckx, de vrouw van Steff Cras, herkende zich in de woorden van Sarah De Bie.

Cras was vorig jaar één van de zware slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. "Het zwaarste is dat je op het moment van zo’n valpartij niets weet", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Het fysieke én mentale oplapwerk is voor de partner van een renner ook zwaar. "Het is soms heel moeilijk om iemand erdoor te helpen als je het zelf ook mentaal zwaar hebt”, zegt Sterckx. "Vaak moet je doen alsof alles oké is, ook al is dat niet zo. Gelukkig is Steff mentaal ijzersterk."