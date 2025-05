Ayuso, Yates of Del Toro: Wie is er nu eigenlijk de kopman van UAE in de Giro?

Isaac Del Toro is de verrassende leider in de Giro d'Italia. Maar hoe zit het door deze ontwikkeling met het kopmanschap?

Isaac Del Toro, de medevluchter van Wout van Aert richting Siena, is nog steeds de drager van de roze leiderstrui in de Giro d’Italia. Nochtans was dat niet de bedoeling bij UAE.

“Is de rolverdeling en de speculatie erover een gespreksonderwerp bij jullie aan tafel?”, vroeg Renaat Schotte voor Sporza aan de Mexicaan.

“Ik begrijp je vraag niet. Wat bedoel je? Ah, wie de kopman is? Zo is het makkelijker”, lachte Del Toro zijn tanden bloot. “Adam (Yates) en Juan (Ayuso) zijn de leiders, ik ondersteun hen.”

Del Toro denkt dat UAE zijn leiderspositie kan gebruiken om het andere ploegen moeilijk te maken. De bedoeling blijft hetzelfde. Ze willen als ploeg de Giro winnen en wie het roze pakt, doet er eigenlijk niet toe.

Of dat bij Ayuso ook de bedoeling is, is maar zeer de vraag. “Natuurlijk heb ik persoonlijke ambities en is het mijn droom om te winnen”, bleef Ayuso vrij diplomatisch. “Maar dat is logisch, want dat doet elke renner.”