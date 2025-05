Wil Pogacar hem graag zien winnen? Del Toro doet opvallende onthulling over de wereldkampioen

Wordt Isaac Del Toro de opvolger van zijn ploegmaat Tadej Pogacar als eindwinnaar van de Giro? De Mexicaan krijgt alvast tips van de wereldkampioen en winnaar van vorig jaar.

Vorig jaar was Tadej Pogacar de enige kopman bij UAE Team Emirates in de Giro, dit jaar liggen de kaarten anders. Na twaalf etappes heeft de ploeg van de wereldkampioen nog altijd vier renners in de top tien met Del Toro, Ayuso, Yates en McNulty.

Helemaal bovenaan staat niet Juan Ayuso, maar wel Isaac Del Toro. De 21-jarige Mexicaan nam vorige zondag de roze trui over van Diego Ulissi en lijkt die tot moordende slotweek niet af te staan.

Pogacar heeft contact met Del Toro

Misschien houdt Del Toro het roze wel gewoon tot in Rome. Pogacar lijkt alvast te supporteren voor Del Toro, met Ayuso zou de relatie iets moeilijker zijn. De Spanjaard zou niet goed liggen in de groep bij UAE.

Pogacar helpt Del Toro zelfs met wat advies. "Ik heb wel contact met Tadej, ja. Hij vroeg me naar mijn tijdrit en hoe ik me voelde tijdens de etappes. We hadden voor en na de Strade Bianche-etappe ook contact en dat is fijn", onthulde de Mexicaan in een flashinterview.

Toch benadrukte Del Toro ook dat hij geen problemen heeft met kopmannen Ayuso en Yates. "Wat er ook gebeurt, de ploeg gaat voor alles. Er is geen ruimte voor ego’s", besloot de Mexicaan nog.