De reden achter de onverwachte keuze van Mathieu van der Poel onthuld door Christoph Roodhooft

Mathieu van der Poel heeft onlangs een opvallende keuze gemaakt. Christoph Roodhooft onthult de reden hierachter en de verwachtingen die dit met zich meebrengt.

Mathieu van der Poel doet dit weekend mee aan de Wereldbeker mountainbike van Nové Mesto. Dat doet hij met slechts twee trainingen in de benen, onthult zijn ploegleider Christophe Roodhooft bij Wielerflits. Het meest opmerkelijke is misschien wel dat Van der Poel wel deze wedstrijd op zijn kalender zet maar voorlopig geen andere mountainbikewedstrijden.

Van een echt mountainbikeprogramma kan vooralsnog dus niet gesproken worden. Het is voorlopig enkel in Tsjechië dat Van der Poel op de mountainbike kruipt. "Je moet gewoon ergens weer een beginpunt maken", verklaart Roodhooft. "Dit leek ons daarvoor een goed moment. Dan zijn we terug vertrokken en dan kunnen we kijken wat dat ons eventueel brengt of kan brengen."

Geen vanzelfsprekende combinatie

De terugkeer van Van der Poel naar het mountainbike is geen verrassing, maar het is geen vanzelfsprekende combinatie met het wegwielrennen. De volgende wegkoers die vastligt is de Tour de France. Dat is natuurlijk niet zomaar een beproeving. Van 5 tot en met 27 juli mag Van der Poel laten zien wat hij kan in een Tour met normaal meer kansen dan de vorige jaren.

Eerst is er dus dat avontuur op de mountainbike. Als Van der Poel zo weinig heeft kunnen trainen, wat zijn dan de verwachtingen? "In principe is ieder resultaat dit weekend prima", legt Roodhooft de lat niet al te hoog. Amusement alleen is natuurlijk niet voldoende, maar het komt er wel op neer dat we er in Nové Město vooral opnieuw inkomen en zien waar we staan.

Belangstelling De Knegt voor prestaties Van der Poel

Het wordt dus een beginpunt waar Mathieu van der Poel zal kunnen vaststellen in welke mate hij nog moet verbeteren op de mountainbike. Ook Nederlandse bondscoach Gerben De Knegt zal de prestaties van Van der Poel met veel belangstelling volgen.