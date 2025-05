Johan Museeuw ziet dat Mathieu van der Poel af en toe stokken in de wielen steekt: "Maar dat is dan ook de enige"

Zolang het maat op figuurlijke wijze is dat er stokken in de wielen worden gestoken. Mathieu van der Poel doet dat wel eens bij Tadej Pogacar.

Dat is het enige wat Johan Museeuw heeft aan te merken op de Sloveen. Wieler Revue legt de 'Leeuw van Vlaanderen' de stelling voor dat Tadej Pogacar de beste wielrenner aller tijden is. Dat werd tijdens het voorjaar af en toe wel geopperd, wat de Merckxisten dan weer op hun paard tilde. Zij vinden immers dat Eddy Merckx en niemand anders de beste aller tijden is.

Ook Museeuw mocht zich dus uitspreken over de kwestie. Hij is van oordeel dat Pogacar nog een hele weg te gaan heeft om het palmares van Merckx te evenaren. Dat is ook niet erg, vindt de ex-renner. Museeuw vindt het eigenlijk niet nodig om vergelijkingen te maken tussen verschillende generaties. Dat is wel waar dit onderwerp over gaat.

Pogacar een buitengewoon renner

Museeuw bekijkt Pogacar als een buitengewoon renner, van wie hij denkt dat hij in de toekomst zal blijven domineren. Of dat dan vergelijkbaar met Merckx is of niet, dat boeit Museeuw minder. De winnaar van 115 koersen wijst er ook nog eens op dat Pogacar dit doet op een moment dat het niveau in de wielersport enorm hoog is.

Museeuw vindt wel dat er een gelijkenis is tussen Tadej Pogacar en Eddy Merckx, omdat die laatste er in zijn periode ook bovenuit stak. Zo heerst ook Pogacar in het moderne wielrennen. "Alleen moet hij in bepaalde specifieke koersen zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel maar dat is dan ook de enige", voegt Museeuw eraan toe.

Van der Poel aan het feest in Sanremo en Roubaix

Van der Poel is inderdaad al een paar keer in staat geweest om Pogacar een nederlaag aan te smeren. Daar slaagde de Nederlander van Alpecin-Deceuninck dit jaar in Milaan-Sanremo in en in Parijs-Roubaix. Goed voor de tweede zege van Van der Poel in Sanremo en zijn derde triomf in Roubaix.