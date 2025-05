Marc Reef veegt de teleurstelling van Wout van Aert van tafel met straffe quote

Geen tweede ritzege voor Wout van Aert in de Giro. Onze landgenoot moest andermaal Mads Pedersen laten voorgaan in de sprint.

Mads Pedersen won vrijdag de dertiende etappe van de Giro. De Deen haalde het net als in de openingsetappe nipt van Wout van Aert. Ploegleider Marc Reef was echter heel erg blij.

“We moeten heel blij zijn met wat Wout vandaag laat zien. Het was een supermooie sprint, tussen twee van misschien wel de beste renners op dit moment”, zegt hij bij Indeleiderstrui.

Reef gaat zelfs een stapje verder en komt met een heel straffe quote. “Ik denk dat je gelijk hebt en dat Pedersen misschien wel in de vorm van zijn leven is”, aldus Reef.

“Het was een mooie en eerlijke sprint en super jammer dat Wout net het onderspit delft. Op het eerste moment heb je dan altijd wat teleurstelling, omdat je er zo dichtbij bent, maar je moet ook reëel zijn. Het was supersterk van allebei en de felicitaties zijn voor Pedersen. Zo is het gewoon.”

Ondertussen zijn ze bij Visma Lease a Bike bijzonder blij met de vorm van Van Aert. Die gaat in stijgende lijn en dat belooft voor het verdere verloop van het seizoen.

Zeker nadat onze landgenoot ziek was in de aanloop naar deze Giro is dit een enorme opsteker. Hij pakte een ritzege, hielp Olav Kooij aan een etappe en was nu weer tweede.

“We zijn heel tevreden met waar we op dit moment zijn en ook Wout zit er lekker in. Hopelijk komt er nog een kans voor hem”, besluit Reef.