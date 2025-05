Primoz Roglic beleeft moeilijke dagen in de Giro d'Italia. Nochtans zou het vandaag voor hem een mooie dag moeten worden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Primoz Roglic moest met lede ogen toezien dat zowel Isaac Del Toro als Juan Ayuso in de slotkilometers van de etappe van vrijdag wat seconden op hem uitliepen door bonificaties te pakken.

“Ik kan op dit moment niets tegen hen inbrengen, want die jongens zijn heel sterk en explosief”, vertelde Roglic na afloop bij Val202. En dat gaat niet enkel om vormpeil.

“Ik voel nog steeds pijn in sommige delen van mijn lichaam na mijn val op zondag, maar het wordt elke dag beter”, vertelt hij over zijn schouder en hamstrings.

Vandaag is het een bijzondere dag voor Roglic, want het peloton trekt naar Slovenië waar heel veel fans van Roglic langs de weg zullen staan. “Deze dag zal in mijn geheugen gegrift staan”, gaat hij verder.

Zondag staat een zware etappe op de agenda, met enkele fikse beklimmingen. “Maar die zullen er nog veel zijn, vooral in de laatste week”, legt Roglic uit. Hij staat vijfde in de klassering, op 1 minuut en 35 seconden.