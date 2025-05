Wout van Aert deelt een ferme sneer uit: "Ze moeten beter hun verstand gebruiken, dat moet ook gezegd durven worden"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft in een hectische finale gewerkt voor Kooij en ook voor Simon Yates. Door een valpartij pakt die laatste tijd op enkele concurrenten. Van Aert legt de schuld voor die val bij de klassementsploegen.

Van Aert kon bij Sporza uitleggen hoe één valpartij de dynamiek van de veertiende Giro-rit volledig veranderde. "Ja, inderdaad. Het is natuurlijk een circuit met veel bochten. Maar ik moet toch zeggen: het ligt vandaag aan de renners dat dit gebeurt. De klassementsploegen zijn zo zenuwachtig. Ze creëren zelf stress en daardoor vallen ze. Dat moet ook gezegd durven worden."

De tijdwinst met Simon Yates zal Visma-Lease a Bike als positief ervaren. "Ja, maar ik had liever gewonnen met Olav Kooij en met een fatsoenlijk peloton naar de meet gereden. Dat is niet de manier waarop je tijd wil pakken. Ik denk dat we de koers goed onder controle hadden. We namen het initiatief. Eigenlijk roken wij de helft van onze ploeg op omdat ze constant willen 'vechten'."

Van Aert neemt klassementsploegen in het vizier

Van Aert vindt het niet nodig dat de klassementsploegen op sommige momenten komen dringen, want de sprintersploegen hebben er ook geen baat bij om risico's te nemen. "Ze zouden soms beter hun verstand moeten gebruiken", neemt Van Aert opnieuw de klassementsploegen in het vizier. Dat is een duidelijk verwijt aan hun adres.

Interviewer Renaat Schotte vond het parcours te gevaarlijk. "Ik ben deels akkoord. De kasseitjes die er nat bij liggen en sommige stukken die opnieuw geasfalteerd zijn: dat is riskant. Ik vond het circuit in Lecce veel gevaarlijker. Daar waren het echt trechters. Misschien waren er veiligere opties geweest, maar we hadden het ook veiliger kunnen houden."

Van Aert weet dat neutralisatie geen optie was

Het peloton had een statement kunnen maken door na de val te stoppen met koersen. "Moest die valpartij gebeurd zijn in een gesloten koerssituatie, was dat altijd gebeurd. Nu reed die kopgroep nog vooraan, de overwinning ligt voor het grijpen. Ze gingen nooit de koers neutraliseren."