Wout van Aert zet iedereen op zijn plaats: "Maar zeg dat toch niet"

Wout van Aert pakte vrijdag de tweede plek in de dertiende Giro-etappe. Hij moest de duimen leggen voor Mads Pedersen.

Na zijn prachtige lead-out voor Olav Kooij op donderdag kreeg Wout van Aert vrijdag de kans om het zelf weer af te maken. Hij zat goed in de slotkilometers, maar stootte op Mads Pedersen die al zijn vierde etappezege in deze Giro pakte.

De vorm van onze landgenoot gaat duidelijk in stijgende lijn. Van Aert is dus goed bezig, alleen botst hij op het fenomeen Pedersen op dit moment. De Deen heeft wellicht de vorm van zijn leven te pakken op dit moment.

En dat is het verhaal van het hele seizoen al voor Wout van Aert. In de klassiekers presteerde hij heel goed, alleen kwam die overwinning die hij zelf wou binnenhalen er niet omdat hij toen op Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar stootte.

Van Aert pakte zondag wel zijn ritzege in de Giro, door de Strade-etappe met de grindwegen te winnen. Ook al was hij ziek in aanloop naar de Giro, veel renners zouden heel tevreden zijn met wat hij al liet zien in Italië.

“Het is nu al de tweede keer dat ik best dicht bij een extra overwinning kom. Als er nog kansen komen, dan ga ik het natuurlijk opnieuw proberen. Maar zeg niet dat ik terug ben, want ik ben nooit weggeweest”, hield hij zich niet in bij Het Laatste Nieuws.