België wacht al acht jaar en Wout van Aert is het nog niet gelukt, maar nu is er weer hoop en geloof in de toekomst

Al acht lange jaren wacht België erop. Wout van Aert is jaar na jaar onze beste hoop, maar ondertussen is het al van 2017 geleden dat een Belg de Ronde van Vlaanderen won. Misschien heeft een toekomstige winnaar wel zijn visitekaartje afgegeven.

Ze noemen de Ronde van Vlaanderen niet voor niets Vlaanderens Mooiste en de Hoogmis. Elk jaar opnieuw brengt deze wielerklassieker massa's Vlamingen op de been om alle renners aan te moedigen. Het is een soort hoogdag, of je nu wielerfan bent of niet. Alleen zou een Vlaamse of op zijn minst toch Belgische winnaar het feest compleet maken.

Die kers op de taart ontbreekt de laatste jaren, met dank aan de heren Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. De laatste Belgische winnaar dateert ondertussen al van 2017: Philippe Gilbert deed Vlaanderen kirren van de pret met een fraaie solo. Daarna leek Wout van Aert zijn gedoodverfde opvolger te worden, maar het is er nog niet van gekomen.

Wout van Aert tweede in 2020

Toen Van Aert in 2020 maar nipt de duimen moest leggen in een koninklijke sprint tegen Van der Poel, leek het ondenkbaar dat hij vijf jaar later De Ronde nog niet gewonnen zou hebben. Desondanks is dat de realiteit. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Misschien zijn het de talenten voor de toekomst die de overwinning in Vlaanderen zullen houden.

Vandaag is de Ronde van Vlaanderen voor U17 gereden. Deze wedstrijd werd wel gewonnen door een Belg: Warre Lambrecht is zijn naam. Hij zal natuurlijk nog een lange weg moeten afleggen om dit later ook bij de profs te kunnen klaarspelen, maar hij heeft zijn talent wel in de verf gezet. Hij ging met Sander Willems en Nand De Bois in de aanval en hield hen af aan de meet.

Warre Lambrecht holds off his fellow breakaway riders and races to victory in the Men U17's race!🏆#RVV25 pic.twitter.com/nrwLlhJ2ZV — Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) May 25, 2025

Dit kunnen ze de jonge renner van Avia al niet meer afnemen. Hij krijgt natuurlijik nog wel ettelijke jaren om te groeien en te zien of hij het ook tot profrenner kan schoppen. In de tussentijd zal Wout van Aert blijven proberen om België een zege te schenken in de Ronde van Vlaanderen.