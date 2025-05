Favoriet Roglic krijgt weer enorme tik en weigert interview, Boogerd vermoedt wat er scheelt en zegt wie Giro zal winnen

Primoz Roglic was als grote favoriet aan de Giro begonnen maar kan die status voorlopig niet waarmaken. De Sloveen heeft opnieuw tijd verloren. Michael Boogerd verwacht alvast dat Isaac del Toro het volhoudt aan de kop van het klassement.

Roglic is ook al een keertje tegen de vlakte gegaan in de loop van de Giro en heeft al enkele keren tijd verloren. De laatste beklimming in de finale van de vijftiende rit mocht voor de klassementsmannen in principe geen probleem zijn, maar Roglic was duidelijk niet op zijn best. Het is dankzij zijn ploegmaats dat hij niet meer dan 1'30" verliest op zijn concurrenten.

Het waren de Zuid-Amerikanen die hem de das om deden. Versnellingen van Bernal en Carapaz waren er te veel aan. In het Eurosport-programma Kop over Kop werd deze fase ook besproken. "Op dit moment weten ze nog niet dat Roglic slecht is. Daarna demarreren ze om de boel op scherp te zetten. Daarna wordt Roglic eraf gereden en verliest hij veel tijd", doet Boogerd het verhaal.

Ontgoocheling bij Primoz Roglic

Er was duidelijk ontgoocheling merkbaar bij de kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe, want hij wilde na de aankomst de pers niet te woord staan. Hij zou wel gezegd hebben dat hij blij is dat hij de rit überhaupt had overleefd. "Dan zal het wel een ziekte zijn", zoekt Boogerd naar een verklaring voor de mindere vorm van Roglic. "Anders zeg je zulke dingen niet."

Reporter ter plekke Jip van den Bos zag hoe Roglic een paar schouderklopjes kreeg en vervolgens meteen doorreed. In het klassement heeft hij inmiddels een achterstand van 3'43" op de leider. In de studio zien ze het hem niet meer halen. Boogerd durft wel reeds de renner aan te duiden wie volgens hem dan wel de Giro gaat winnen.

Boogerd tipt Del Toro als Giro-winnaar

De Nederlander acht leider Del Toro in staat om het te halen. Hij ziet hoe de Mexicaan zo comfortabel de zaken regelt op de fiets. De amper 21-jarige renner kende nog geen teken van zwakte, maar er komen nog wel wat bergritten aan. Zijn ploegmaat Juan Ayuso ligt uiteraard ook nog op de loer.