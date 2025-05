Ontdek hoe Van der Poel na mountainbike zijn focus verplaatst richting de Tour de France: Michael Boogerd licht het toe

Mathieu van der Poel had ongetwijfeld iets helemaal anders voor ogen. Zijn comeback in het mountainbike is mislukt, moeten we momenteel stellen.

Dat is een hard verdict, maar na twee valpartijen en een opgave lijkt dat de enige conclusie. Dit is niet waar de Wereldbeker van Nove Mesto in zijn programma is in gepland, waar Mathieu van der Poel zelf van zei dat het niet zo evident was. Na zijn opgave in Nove Mesto zullen heel wat mensen wat te zeggen hebben over zijn mountainbike-avontuur.

Eén van hen is Michael Boogerd. De voormalige wielrenner kwam er al op terug tijdens de Giro-uitzending van Eurosport. "We hebben vaker gezien bij Mathieu dat het in het mountainbiken niet even vlot loopt zoals op de weg", besluit Boogerd. De combinatie wegwielrennen-veldrijden levert geen problemen op. De combinatie met het mountainbike lijkt moeilijker.

Boogerd denkt dat Nove Mesto doel was voor Van der Poel

Boogerd betreurt hoe het is afgelopen in Tsjechië. "Jammer, ik had uitgekeken naar zijn eerste optreden op de mountainbike. Vooraf was de communicatie van Van der Poel en zijn ploeg wel dat hij gewoon wilde zien waar hij stond en er geen hoge verwachtingen waren. Dat neemt Boogerd met een korreltje zout. "Hij heeft er een doel van gemaakt."

Zijn er na de valpartijen van Van der Poel ook lichtpuntjes? Boogerd haalt mogelijk wel een positief punt aan: Van der Poel kan snel de knop omdraaien, omdat hij weet wat in het wegwielrennen op hem afkomt. In de eerste plaats is dat een hoogtestage in La Plagne. "Hij gaat zich daar voorbereiden op de Dauphiné, in voorbereiding op de Tour. Zijn blik kan daar nu volop."

Van der Poel kan zich nu klaarstomen voor de Tour

Door zich klaar te stomen voor de Tour de France kan Van der Poel ook deze ontgoocheling op de mountainbike verwerken. Het zal nu weer een hele tijd duren eer Van der Poel nog eens een mountainbikewedstrijd afwerkt.