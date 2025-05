Mathieu van der Poel heeft verrassend en belangrijk nieuws in aanloop naar de Tour de France

Mathieu van der Poel tovert nog een kleine verrassing uit zijn hoed. Voor de Tour de France eraan komt, rijdt hij ook nog de Dauphiné.

Dat kondigt Van der Poel aan in een interview van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Van der Poel komt eerst ook terug op zijn beslissing om zondag de cross-country te rijden in Nove Mesto. "Dit is een van mijn favoriete disciplines", zegt hij over het mountainbiken. "Nove Mesto is ook een speciaal parcours voor mij. Daar heb ik mijn eerste Wereldbeker gewonnen."

Van der Poel zal wel niet van start kunnen gaan op één van de eerste rijen. Dat maakt inhalen niet zo eenvoudig. "Het zal niet makkelijk worden met die brede sturen", beseft Van der Poel zelf ook wel. "Ik zie wel wanneer ik kan opschuiven. Ik heb hier in Tsjechië een paar dagen kunnen wennen op de mountainbike. Het viel beter mee dan verwacht."

Van der Poel brengt goed nieuws vanuit Tsjechië

Dat is alvast heel goed nieuws. De beslissing om dit in te plannen, was eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. "Het is niet zo dat het perfect in mijn agenda past. Ik wilde deze wedstrijd echt rijden. Dat was een persoonlijke keuze. De voorbereiding was niet zo lang. Ik ben benieuwd hoe het zondag zal gaan. Ik wilde deze wedstrijd echt rijden voor ik met de ploeg op hoogtestage vertrek."

Alpecin-Deceuninck zal opnieuw een bestemming opzoeken waar de ploeg vertrouwd mee is. "We gaan opnieuw naar La Plagne. Daarna rijd ik de Dauphiné ter voorbereiding op de Tour de France." Het zag er lange tijd naar uit dat de Tour de eerstvolgende wegwedstrijd voor Van der Poel zou zijn. Dat blijkt toch niet het geval: eerst komt er dus een deelname aan de Dauphiné.

Van der Poel gaat na de Tour terug mountainbiken

Na het intermezzo in Nove Mesto verdwijnt de aandacht voor de mountainbike dus weer even naar de achtergrond, om die dan later wel weer centraal te plaatsen. "Het specifieke werk op de mountainbike zal pas na de Tour plaatsvinden."