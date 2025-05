Patrick Lefevere over trouwe luitenant van Soudal Quick-Step: "Zeg niet dat het altijd iets is, maar..."

Het is voor Soudal Quick-Step een Giro om snel te vergeten na het uitvallen van kopman Mikel Landa op dag één. Ook sprinter Paul Magnier verdwijnt op de derde rustdag, de rest van de ploeg moet proberen de eer te redden.

Soudal Quick-Step hoopte in de Giro opnieuw op een top tien in het eindklassement met Mikel Landa. De Spanjaard werd vorig jaar vijfde in de Tour en achtste in de Vuelta, maar moest de Giro op dag één verlaten na een val.

Ook sprinter Paul Magnier kon niet voor succes zorgen. De Fransman werd derde in de zesde rit en eindigde ook nog eens zevende en achtste. Op de derde rustdag zal de 21-jarige Magnier er maandag wel de brui aan geven.

Hayter en Catteneo blinken niet uit in de Giro

Toch kwam Soudal Quick-Step ook dicht bij een zege in de tweede tijdrit met een derde en vierde plaats van Ethan Hayter en Mattia Cattaneo. Zij moesten Magnier helpen in de sprint, maar dat lukte niet altijd even vlot.

"Hayter is geen wringer en Cattaneo blinkt ook niet uit in die rol", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. De Italiaan had wel een excuus waarom hij zijn rol ook niet helemaal goed kon doen. "Vrijdag had hij blijkbaar ook kettingproblemen."

"Ik zal niet zeggen dat het altijd iets is bij Mattia, maar in zes seizoenen bij de ploeg is het wel al veel geweest: covidproblemen, vaccinatieproblemen, schildklierproblemen." Het contract van Cattaneo loopt eind dit jaar af bij Soudal Quick-Step.