Vriendin kijkt enorm uit naar thuiskomst van ploegmaat van Wout van Aert: "Kan niet wachten om te vieren"

Als die trofee is uitgereikt, kunnen de ploegmaats van Wout van Aert weer huiswaarts keren. Zo ook Dylan van Baarle. Zijn vriendin zal hem alvast met open armen staan opwachten.

Dat is natuurlijk niemand minder dan Pauline Ferrand-Prévot. De Française en Dylan van Baarle vormen een bijzonder wielerkoppel. Ze rijden allebei bij Visma-Lease a Bike en hebben zowel sportief als privé het geluk gevonden. Sinds dit jaar hebben ze ook beiden een grote kassei veroverd. Parijs-Roubaix staat nu zowel op de erelijst van Ferrand-Prévot als op die van Van Baarle.

De Nederlander is momenteel net als Wout van Aert actief in de Giro. Van Baarle heeft voorbije woensdag tijdens deze wedstrijd ook zijn verjaardag beleefd: hij is 33 geworden. Ferrand-Prévot plaatste een Instagram Story om hem in de kijker te zetten. "Ik wens de liefde van mijn leven een gelukkige verjaardag", schreef ze er nog bij.

Boodschap met een knipoog van Ferrand-Prévot

Daar hoorde uiteraard een hartje bij. "Ik kan niet wachten om dit met jou te vieren. Op exact deze plek", voegde Ferrand-Prévot er nog een ferme knipoog aan toe. Deze tekst hoorde immers bij een foto waar Dylan van Baarle netjes uitgedost voor de deur van de slaapkamer staat. De rest kan u zelf wel invullen. In ieder geval is het nu al uitkijken naar de hereniging voor het koppel.

Hoewel ze zelf wel weet wat het wielrennen inhoudt, is Pauline Ferrand-Prévot natuurlijk ook een rennersvrouw die haar partner verschillende weken moet missen, net zoals andere rennersvrouwen. In het vrouwenwielrennen duren de zogenaamde grote ronden veel minder lang. Als Ferrand-Prévot daar aan deelneemt, zijn ze minder lang gescheiden.

Van Baarle belangrijke ploegmaat voor Yates

Voor zijn thuiskomst wacht er Dylan van Baarle wel nog een belangrijke taak. Hij zou één van de belangrijkste helpers moeten worden voor klimmer Simon Yates. De Brit staat momenteel op een fraaie tweede plaats in het klassement.