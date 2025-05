Concurrent die ten val werd gebracht door Mathieu van der Poel haalt snoeihard uit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel kwam in Nove Mesto twee keer ten val bij zijn rentree in het mountainbiken. Bij zijn eerste val ging ook een Spanjaard tegen de grond, die hard was voor de Nederlander.

Doordat hij de voorbije jaren bijna geen wedstrijden reed, moest Mathieu van der Poel vanop de vijfde rij starten in de Wereldbeker mountainbike in Nove Mesto. De Nederlander wilde dan ook snel opschuiven. Na iets meer dan twee minuten probeerde Van der Poel aan de buitenkant van een bocht een aantal renners in te halen. Hij leunde met zijn schouder tegen de Spanjaard David Valero, die schrok en zijn evenwicht probeerde te bewaren met zijn elleboog. Spanjaard haalt uit naar Van der Poel Van der Poel en Valero konden de valpartij niet meer vermijden en gingen tegen de grond. De Spanjaard haalde achteraf snoeihard uit naar Van der Poel, al noemde hij de Nederlander niet bij naam. "Ik ben teleurgesteld met mijn wedstrijd, vooral omdat sommige renners hun collega’s niet respecteren om wie ze zijn. Ik waardeer het dat ze komen meedoen om zichtbaarheid te geven aan de wereldbeker mountainbike, dat is heel belangrijk. Maar respect is dat ook!" Van der Poel kon zijn weg verder zetten, maar ging enkele minuten later overkop op het wasbord. Daarbij landde hij vol op zijn handen, maar reed ook verder met een bebloede knie. Van der Poel gaf even later op en trok naar het ziekenhuis in Herentals, maar de ernst van zijn blessures is nog niet duidelijk. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door David Valero Serrano (@valeroracing)