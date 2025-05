"Geen van beiden": Zonneveld weet waarom UAE niet kiest tussen Del Toro en Ayuso

UAE Team Emirates-XRG heeft met Isaac Del Toro en Juan Ayuso nog altijd renners in de top drie staan in de Giro. Maar wie is de nu de echte kopman bij de ploeg uit de Emiraten?

Een week geleden veroverde Isaac Del Toro in de gravelrit de roze trui in de Giro. De Mexicaan had op de tweede rustdag een voorsprong van 1'13" op ploegmaat Juan Ayuso, op de derde rustdag is dat opgelopen naar 1'26".

Tussen hen staat nu wel Simon Yates, die op 1'20" volgt van Del Toro. De andere concurrenten hebben al een achterstand van meer dan twee minuten. En de Mexicaan maakte ook veel indruk de afgelopen twee weken.

"Ze hebben allemaal al slechte momenten gekend, behalve één, en dat is Del Toro", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. "Maar die is zo jong dat iedereen, inclusief UAE, denkt: die zal straks wel een tik krijgen."

Del Toro of Ayuso kopman?

Del Toro moet zich nog bewijzen in het hooggebergte en UAE lijkt op Ayuso én Del Toro te wedden. "Ze vertrouwen geen van beiden. Ze zien echt wel dat Del Toro de beste renner van de Giro is op dit moment, maar hij is echt heel jong en het zwaarste begint nu pas."

"Ayuso is iets stabieler door de afgelopen jaren heen, die heeft al iets meer gewonnen. En ik denk dat ze het heel eng vinden om vol voor een van beide opties te gaan", denkt Zonneveld. De benen zullen beslissen wie de echte kopman wordt van UAE.