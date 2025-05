Roze trui Isaac Del Toro durft eindelijk aan zichzelf denken, maar beseft ook grote gevaar

Op de laatste rustdag van de Giro staat Isaac Del Toro in de beste uitgangspositie. De Mexicaan durft na een week in de roze trui ook echt aan de eindzege denken.

Met een voorsprong van zo'n anderhalve minuut op Simon Yates en ploegmaat Juan Ayuso kan Isaac Del Toro met een mooie bonus aan de slotweek beginnen. Die derde week wordt wel nog bijzonder zwaar met meer dan 20.000 hoogtemeters.

Voor Del Toro wordt het de eerste keer dat hij in het hooggebergte een klassement moet verdedigen bij de profs, er is dus nog altijd een onzekere factor bij de Mexicaan. Maar de voorbije twee weken liet hij een uitstekende indruk na.

Zijn ploeg lijkt niet echt in de kansen van Del Toro te geloven, want ze reden zondag een gaatje dicht op de Mexicaan. "Ze wilden gewoon veilig naar beneden gaan in die afdaling. Het ging om veiligheid, meer niet", zegt Del Toro zelf bij Sporza.

Kan Del Toro de Giro winnen?

Het gevaar voor Del Toro lijkt vooral van Yates en Carapaz te komen, die laatste staat op zo'n twee minuten. Bernal was ook heel aanvallend de voorbije dagen, maar volgt al op ruim drie minuten van Del Toro.

En dus mag hij ook denken aan de eindzege. "Ik moet beseffen dat ik deze Giro kan winnen. "In deze positie zou iedereen dat willen, maar ik moet het zo goed mogelijk aanpakken. Er is een kans, maar ik moet stap per stap gaan. Ik mag geen fouten maken, want die betaal je meteen cash."