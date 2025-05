Wielerfans spreken er zich duidelijk over uit en zeggen wat Mathieu van der Poel nu moet doen

De nieuwe valpartijen van Mathieu van der Poel in het mountainbike zorgen voor beroering. Meerdere wielerfans achten het de val te veel en vinden dat hij zich beter op andere disciplines kan richten.

Op sociale media zijn enkele discussies losgebarsten over wat Mathieu van der Poel nu moet doen na zijn valpartijen in Nove Mesto. De Roemeen Mihai Simion heeft een bekend wieleraccount op X en is duidelijk. "Waarom heb ik het gevoel dat Mathieu van der Poel altijd valt als ik hem bezig zie in het mountainbiken? Wegwielrennen is makkelijker voor hem, hij moet het daarbij houden."

Dat is een mening die bijklank krijgt op enkele andere accounts. Misschien kan Van der Poel er andere disciplines nog wel bijnemen maar niet het mountainbike. Dat is zowat de teneur. "Misschien doet Mathieu van der Poel er verstandig aan om zich vanaf nu op de weg, het veld en het gravel te concentreren", valt te lezen bij het account Soul7Food.

Verwittiging voor Van der Poel

Eenzelfde geluid bij Martin Lamboo, een fietsliefhebber die geboren is in Maastricht. "Hij kan maar beter stoppen met dat mountainbiken. Het brengt hem weinig geluk, maar het vormt wel een bedreiging voor zijn carrière op de weg", zegt hij over zijn landgenoot Van der Poel. Dat is wel een stevige verwittiging. Voorlopig hinderen de crashes in het mountainbike de loopbaan van VDP als wegwielrenner niet al te veel.

Why it feels every time I watch Mathieu van der Poel in a MTB race, he crashes? 🤔 Road cycling is definitely easier for him, he should stick with it. https://t.co/9EoUzVjWNi — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 25, 2025

Er zijn echter ook andere meningen die de ronde doen. Een zekere Miguel verdedigt Van der Poel. "Hij domineert het veldrijden, dus wat is het punt? Mountainbike is gewoon zo. Fans van het wegwielrennen snappen het gewoon niet. Vallen hoort bij de natuur van het mountainbiken." Hij vindt dus dat er niet zwaar aan getild moet worden.

Fans Van der Poel stellen zich vragen bij mountainbiken

"Als hij echt wil winnen in het mountainbiken, moet hij er volledig voor gaan", vindt het account Voetbal en andere sport. "Ik denk dat hij er spijt van heeft dat hij dit niet deed in Parijs, want dat was echt een parcours voor hem. Commercieel gezien kon hij dit niet maken."