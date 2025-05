🎥 Giro blijft slachtoffers eisen: Ook Primoz Roglic geeft op, collega gaat 15 meter dieperik in

De regen zorgt vandaag voor bijzonder slechte omstandigheden om te koersen. Vooral in de afdalingen is het bijzonder gevaarlijk voor de renners en het peloton.

Vanmorgen al vielen de eerste slachtoffers. Zo moest Joshua Tarling na een uitschuiver op een rotonde de strijd staken. Maar daar bleef het bijlange niet bij.

Eerder ging ook Alesssio Martinelli tegen de vlakte. Hij ging maar liefst 15 meter de dieperik in en moest in een ambulance afgevoerd worden. Bekijk de beelden hieronder van zijn schuiver.

En nu komt van de organisatie van de Giro ook de melding dat Primoz Roglic moet opgeven. Hij zou buiten beeld gevallen zijn en geeft op, nadat hij al serieus afgezien had in deze Giro.

Ook Richard Carapaz zou gevallen zijn, maar hij vond weer aansluiting bij het peloton. Het was al een succes dat Roglic vandaag nog aan de start kwam. Op de rustdag slaagde de Sloveen er zelfs niet in te fietsen.

The crash by Alessio Martinelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) on the descent looked very dangerous. Luckily he didn't hit a post or anything, but where did he end up? #Giro pic.twitter.com/CTWt1OZiib