🎥 OPGAVE! Ontsnapping met Wout van Aert wordt bekende naam uit het peloton fataal

Vandaag staat een stevige etappe op de agenda. Wout van Aert zit in de kopgroep met nog zes andere renners.

Er ontstond al vroeg in de etappe van vandaag een kopgroep van zeven renners, met ook Wout van Aert daarbij. Hij kreeg het gezelschap van onder andere Joshua Tarling.

Ook Darren Rafferty, Lorenzo Germani, Jon Barrenetxea, Mikel Azparren en Josef Cerny maken deel uit van de kopgroep, maar plots sloeg het noodlot toe.

Tarling schoof op een rotonde onderuit en kwam tegen de afsluiting terecht. Hij bleef lange tijd liggen en het zag er meteen niet echt goed uit. De beelden kan je hieronder bekijken.

Dat werd eventjes later ook bevestigd. De jonge Brit, die de tijdrit in de tweede etappe van deze Giro won, is uit de koers gestapt door de valpartij.

Het slechte weer met veel regen en kletsnatte wegen tot gevolg zorgt voor de nodige uitschuivers en valpartijen. Hopelijk blijven de overige renners gespaard.