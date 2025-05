📷 Wat hebben ze allemaal meegemaakt? Tadej Pogacar en verloofde Urska Zigart hebben een 'wild weekend' beleefd

Tadej Pogacar en zijn verloofde Urska Zigart hebben naar eigen zeggen een 'wild weekend' beleefd. Dat gebeurde in de straten van Monaco.

Het prinsdom is de woonplaats van Pogacar en in die omgeving gaat hij dan ook vaak trainen. Het afgelopen weekend stond daar wat anders op het programma: de Grand Prix van Monaco in de Formule 1. Hierboven ziet u al een foto van Tadej en Urska aan de paddock. Pogacar deelde ook enkele foto's over dit avontuur op Instagram.

"Wat een wild weekend, Urska Zigart", schrijft Pogacar op Instagram. Pogacar bedankt de Automobile Club de Monaco, vermoedelijk voor de uitnodigingen, het Formule 1-team van Williams en daarnaast ook nog autocoureurs als Oliver Bearman en Carlos Sainz. Tadej en Urska poseren samen ook met Bearman in de paddock.

Pogacar gaat trainen met Formule 1-coureurs

Tadej en zijn verloofde droegen daar overigens opvallend genoeg exact hetzelfde t-shirt. De autocoureurs gaven het hele weekend het beste van zichzelf, maar blijkbaar was er ook nog de tijd om de rollen eens om te draaien. Zo zijn Tadej Pogacar en Urska Zigart samen met Formule 1-coureurs Bearman en Sainz gaan trainen op de fiets.

Het zijn niet helemaal onlogische trainingspartners: ook in de Formule 1 is het belangrijk om een goede conditie te hebben. We mogen wel veronderstellen dat Pogacar en Zigart op de fiets nog een stuk beter voor de dag kwamen dan hun metgezellen. Daarnaast viel ook nog een foto op die in alle rust van het wielerkoppel genomen werd voor een spiegel.

Memorabel weekend voor Pogacar en Zigart

Pogacar had ook zijn smartphone gaf en Zigart tuitte haar lippen om hem als het ware een luchtkus te geven. Het kan natuurlijk ook gewoon een pose voor een selfie zijn. In elk geval hebben Tadej en Urska er een weekend opzitten dat ze niet snel zullen vergeten.