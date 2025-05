De ongelofelijke progressie van Wout van Aert: ontdek de duizelingwekkende cijfers

Vergeet de nog halfzieke Wout van Aert uit het eerste Giro-weekend. Hij is nu opnieuw sterk. Héél sterk. Dat blijkt uit de data.

Ook uit het koersverloop van de ritten kunnen we opmaken dat Wout van Aert al verbeterd is ten opzichte van het begin van de grote ronde. De vraag is alleen: hoe erg is hij verbeterd en hoeveel beter moet hij nog worden met het oog op de Tour? Er is bewijs dat de door Van Aert geboekte progressie in de loop van de Giro al heel ver gaat.

Het is bij verschillende atleten een gewoonte geworden en ook Wout van Aert plaatst op zijn Instagram geregeld een weekoverzicht aan de hand van een aantal foto's. Van Aert verblijdt zijn volgers dan ook met een Instagrampost met de titel Week 21, al geeft de renner zelf toe dat er ook nog wat beelden van 'week 20' bij zitten.

Van Aert krijgt mooie score in de krant

In totaal vormen tien afbeeldingen dit overzicht, met onder andere een mooie score in de krant en een illustratie van zijn koninklijke machtssprint tegen Mads Pedersen. Wat nog het meeste opvalt, is een screenshot van TrainingPeaks. Dat is een app die onder meer wielrenners moet helpen om hun doelen te halen en hiervoor op schema te blijven.

Volgens de trainingsapp heeft Van Aert onlangs zijn beste inspanning over één minuut geleverd uit 2025. Van Aert duwde gedurende een minuut liefst 852 watt. Dat is al een record om u tegen te zeggen, maar het wordt nog straffer. Van Aert heeft recent immers de beste 10-minutenwaarde gerealiseerd in zijn hele carrière. Veel beter dan dat wordt het niet.

Van Aert rijdt tien minuten aan 518 watt

Van Aert reed tien minuten lang gemiddeld aan 518 watt gemiddeld. Dit zijn knappe cijfers om mee te pronken, al zou het voor de buitenwereld ook fijn zijn om te weten wanneer precies Van Aert deze waarden gerealiseerd heeft.