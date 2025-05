Ex-mountainbiker Thijs Van Amerongen onthult verrassende theorie over toekomstplannen van Mathieu van der Poel

Welke plannen zal Mathieu van der Poel binnenkort aankondigen? Hij moet zijn schema mogelijk herzien, nu hij eerst moet herstellen van zijn valpartijen in Nove Mesto.

Thijs Van Amerongen gaf tijdens de mountainbikewedstrijd commentaar op Eurosport en was er snel bij om te zeggen dat Van der Poel de discipline serieus moet nemen als hij nog hoog wil mikken. Voor diezelfde tv-zender heeft de voormalige mountainbiker en veldrijder een uitgebreide analyse gemaakt van de situatie. Hij komt met een opvallende theorie.

Van Amerongen lanceert een opmerkelijk idee. "Ik hoop dat hij echt nog voor het WK mountainbike gaat en na een week in de Tour de France afstapt." Zo zou Van der Poel toch wat het beste van beide werelden kunnen beleven. Dan is hij erbij in de grootste wielerwedstrijd ter wereld in het wegwielrennen en kan hij zijn mountainbikedroom waarmaken.

Van Amerongen gelooft er zelf amper in

Als zelfs de man die deze theorie lanceert er stevige twijfels bij heeft, dan moeten we er misschien toch niet te veel van verwachten. "Ik ben er een beetje bang voor. Ik denk niet dat hij het gaat doen. Ik zou op dit moment geen geld inzetten op Van der Poel als wereldkampioen mountainbike", geeft Van Amerongen de fans gokadvies.

Het vervelende voor Van der Poel is ook dat hij in het mountainbike niet meer op één van de eerste rijen kan starten. Misschien maakt dat het hem moeilijk om er zich voor op te laden in de toekomst. "Voor hem zit het vooral in het fietsgevoel en niet in de startopstelling", wuift Van Amerongen die redenering weg. Er blijven bij de start vaak genoeg renners bijeen.

Van der Poel had zonder val nog kunnen opschuiven

In Nove Mesto was dat na vier ronden ook nog altijd het geval. "Dan had hij ronde na ronde langzaam op kunnen schuiven en dan had hij met zijn inhoud en zijn fysieke capaciteiten een prima uitslag kunnen rijden", besluit de expert ter zake.