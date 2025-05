Niet normaal in Giro: Wout van Aert zegt hoeveel calorieën hij verbrandde

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft er een drukke dag op zitten in de Giro d'Italia. Onze landgenoot was mee in de vroege vlucht en knechtte ook nog voor kopman Simon Yates.

Wout van Aert ging mee in de vroegere vlucht. Het werd een gigantisch zware dag, maar onze landgenoot had het er meer dan voor over voor zijn kopman.

“Simon Yates doet een goede zaak in het klassement, dus dit was een goeie rit voor ons. Maar het was bijzonder zwaar”, zuchtte Van Aert bij Het Nieuwsblad.

En dat hij energie verbruikt heeft, dat tonen de cijfers aan. Heel veel energie duidelijk. “Ik heb 7.300 calorieën verband, dat zegt wel iets.” Het was ook perfect de bedoeling dat Van Aert meeging in de vroege vlucht.

“Toen er een gaatje viel, heb ik niet getwijfeld. Anderzijds was het niet de bedoeling om met slechts zes renners een uur lang voor het peloton uit te rijden. Dat heeft heel veel krachten gekost, maar het was voor mij vandaag de enige manier om van waarde te zijn voor Simon.”

In het klassement nadert Yates, die tweede wordt in de algemene klassering van de Giro, tot op 26 seconden van leider Isaac Del Toro. “Ik weet niet of dat aan mij lag, maar Simon voelde zich goed”, besluit hij.