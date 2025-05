"Niet tegen teamorders ingaan": Belg spreekt klare taal over exit in Giro

Geen Milan Fretin meer in de Giro d'Italia. Onze landgenoot koos op vraag van de ploeg om af te stappen bij het begin van de slotweek.

De laatste week van de Giro d’Italia is bijzonder zwaar. Zijn ploeg Cofidis vroeg Milan Fretin om forfait te geven voor de slotweek, om zo bewust krachten te sparen.

“Ik was de Giro ingestapt met de focus om de volle drie weken af te maken. Maar naarmate de ritten vorderden, had ik me voorgenomen indien de vraag zou komen om vroegtijdig af te stappen, ik niet tegen de teamorders in zou gaan”, verklaart Fretin in Het Nieuwsblad.

De ploeg wilde hem duidelijk beschermen, ook al is Fretin er zeker van dat hij geen probleem ging hebben om de laatste zes ritten uit te rijden.

“Maar zou het ook verstandig geweest zijn om het lichaam helemaal leeg te persen? Ik denk het niet. Dus ben ik weer naar België afgereisd met het gevoel dat ik nog niet helemaal stuk zit”, gaat Fretin verder.

De Giro was voor Fretin één grote leerschool. “Ik wilde weten hoe het lichaam zou reageren op zo’n lange periode van wedstrijddagen. En blijkbaar houdt het lichaam goed stand. Ik voel uiteraard de vermoeidheid in de benen, maar ik heb ook gemerkt dat je steeds meer in een ritme terechtkomt.”