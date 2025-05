Primoz Roglic geeft reden voor exit in Giro na ogenschijnlijk weinig zware val

De Giro moest vandaag afscheid nemen van Primoz Roglic. De Sloveen viel en gaf er uiteindelijk de brui aan.

Maar liefst vier keer kwam Primoz Roglic in deze Giro d’Italia ten val. Dat gebeurde voor vandaag in de graveletappe, de rit in Slovenië en tijdens de verkenning van de tijdrit.

Zondag speelde de topfavoriet voor de eindzege al heel wat tijd, waarna Red Bull-BORA-hansgrohe niet anders kon dan hem goed opvolgen. Tijdens de rustdag maandag reed de Sloveen zelfs niet op de fiets.

“Ik heb te veel impact gehad van mijn valpartijen en moet ook aan de toekomst denken. We hebben mooie ervaringen meegemaakt in deze Giro, maar op naar de volgende”, laat Roglic weten aan Indeleiderstrui.

Ook CEO Ralph Denk was er het hart van in, dat zijn kopman moest opgeven. “Voor ons als ploeg is dit heel jammer, want deze Giro was een heel groot doel”, klinkt het.

“Het geluk is de afgelopen twee weken niet aan onze zijde geweest, met de opgave van Jai Hindley en de valpartijen van Roglic. Die crashes waren er teveel aan en we moeten nu uitkijken naar de doelen die we hebben.”