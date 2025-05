Twee dagen na zijn crash op de mountainbiken laat Mathieu van der Poel van zich horen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel nam zondag deel aan de Wereldbeker mountainbiken. De Nederlander kwam echter ten val.

Mathieu van der Poel had veel verwacht van zijn tripje naar het Tsjechische Nove Mesto. Het moest een grote test op de mountainbike worden, maar dat liep slecht af.

Van der Poel kwam twee keer ten val en moest opgeven. Hij liep een breukje in de pols op en heeft de hoogtestage met Alpecin-Deceuninck voorlopig moeten afzeggen. Maar twee dagen later zit de Nederlander wel weer op de fiets. Op zijn sociale media deelt hij daarvan beelden, terwijl hij op de rollen aan het fietsen is, met polsbrace aan.

De tuimeling van Van der Poel zorgde voor heel wat reacties. Velen vinden het ongepast om zonder echte voorbereiding aan een andere discipline deel te nemen. De renner die door Van der Poel ten val kwam sprak van weinig respect van de Nederlander.

Het valt af te wachten wat de gevolgen zullen zijn. Of hij deelneemt aan het Criterium du Dauphiné is nog niet beslist. De Tour de France halen zal normaal gezien geen probleem worden.

"Het was zo leuk om weer terug op de mountainbike te zitten afgelopen weekend. Het ging niet zoals gepland, maar het leven zou toch saai zijn als alles perfect verliep, toch?", klinkt het bij Van der Poel. "Ik kijk er alweer naar uit om snel opnieuw op het mountainbike-terrein te rijden."