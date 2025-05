🎥 Bizarre actie Del Toro roept vragen op bij Zonneveld: "Slaat helemaal nergens op"

Isaac Del Toro heeft zijn roze trui opnieuw verstevigd in de Giro. De 21-jarige Mexicaan blijft wel bijzonder nerveus en op bepaalde momenten ook vreemd koersen.

Voor Isaac Del Toro is de Giro pas zijn tweede grote ronde uit zijn carrière, vorig jaar reed hij ook al de Vuelta. Toen kwam hij er niet echt aan te pas door een coronabesmetting, in de Giro doet hij wel mee voor de eindzege.

De Mexicaan heeft weinig ervaring als kopman in een grote ronde en dat is soms nog wel merkbaar. Op 124 kilometer van de streep sprong de roze trui met een stevige versnelling naar de kopgroep, terwijl hij nog heel wat ploegmaats bij zich had.

Vertrouwt Del Toro zijn ploegmaats niet ?

"Er was geen enkele andere klassementsrenner die in kopgroep zat, er was totaal geen reden om te panikeren", stelde Jip van den Bos bij Kop over Kop. Thijs Zonneveld wist ook niet wat hij zag.

"Zijn ploeg slaagt er dus ook niet in om hem rustig te krijgen, want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op", zei de Nederlander. "Del Toro had gewoon een minuut kunnen wachten en dan had zijn ploeg het wel opgelost", stelde Van den Bos.

"Blijkbaar vertrouwt hij zijn ploeg ook niet dat ze dat voor hem zullen doen", merkte Zonneveld op. Uiteindelijk reed UAE in de finale nog wel op kop voor Del Toro, die zo ook de ritzege pakte.