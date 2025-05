Ayuso zakt helemaal door het ijs, roze trui Del Toro verklaart: "Daar worstelt hij mee"

Juan Ayuso zal de Giro niet winnen en ook niet op het podium staan. De Spanjaard zakte helemaal door het ijs en verloor in de zestiende etappe een kwartier.

De zestiende etappe werd er een om snel te vergeten voor UAE Team Emirates-XRG. Roze trui Isaac Del Toro kraakte op de slotklim, maar kon zijn roze trui nog redden en heeft nu een voorsprong van een halve minuut op Yates en Carapaz.

Dan was er al lang geen sprake meer van Juan Ayuso. De Spanjaard won nog de zevende etappe, maar overtuigde daarna niet meer. Net als Primoz Roglic heeft Ayuso last van enkele keren tegen de grond te gaan.

Ayuso heeft last van valpartijen

"Juan is in deze Giro al twee of drie keer gevallen. Daar worstelt hij mee", vertelde ploegmaat en roze trui Isaac Del Toro bij Sporza. "Hij zei voor de etappe al dat hij niet het beste gevoel had. Hij kan net zoals iedereen een slechte dag hebben."

Volgens Del Toro zal Ayuso nog sterker terugkeren, maar de vraag is of dat wel kan. De Spanjaard heeft vooral last van zijn knie, waar hij ook drie hechtingen aan nodig had na een valpartij in de gravelrit.

Die hechtingen waren tijdens de tweede tijdrit ook losgekomen en zijn tijdens de derde rustdag ook verwijderd. Toch bleef de Spanjaard met pijn zitten, waar hij dinsdag dus wellicht last van had tijdens de etappe.