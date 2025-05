Jan Bakelants weet meer over grote impact van valpartijen op Primoz Roglic

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Primoz Roglic moest na enkele valpartijen de Giro verlaten. Voor Jan Bakelants is dat geen verrassing, zeker gezien de leeftijd van Roglic.

Het was niet de Giro van Primoz Roglic. De Sloveen veroverde dan wel twee keer de roze trui, maar gaf die ook telkens na een dag weer af. Op dag twee werd Roglic ook tweede in de eerste tijdrit, maar verder eindigde hij niet in de top drie.

Dat had ook te maken met zijn vele valpartijen. "Drie keer vallen, daar word je nooit beter van", zegt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck. "Maar zijn draagkracht was wel heel groot om daar toch telkens mee door te gaan."

Bakelants over gevolgen valpartij voor Roglic

Bij zijn vierde valpartij vond Roglic het dinsdag ook welletjes geweest en stapte hij uit de Giro. Geen verrassing, want de Sloveen had bijzonder veel last van zijn valpartijen, tijdens de rustdag kon hij amper fietsen op de rollen.

Voor Jan Bakelants geen verrassing. "Elke klap neem je mee en zeker als je de dertig gepasseerd bent." Roglic is 35 jaar, eind oktober wordt hij 36. "Ik heb het zelf helaas ook te vaak meegemaakt", zegt Bakelants.

"Je bent daar niet goed van, gewoon slecht. Vallen zorgt ervoor dat je vocht vast houdt, terwijl elk grammetje telt voor een klassementsrenner. Dat kun je missen als kiespijn en dan heb je natuurlijk ook de pijn waardoor je 's nachts slecht slaapt. Allemaal heel nadelige effecten."