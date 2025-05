Mathieu van der Poel kan alweer lachen na breukje, maar moet ook vrezen: "Grote problemen"

Mathieu van der Poel liep bij zijn twee valpartijen op de mountainbike een afrukkingsbreukje van het scaphoidbeen op. In het slechtste scenario kan hem dat nog zijn hele leven achtervolgen.

Zijn uitstapje naar het mountainbiken is Mathieu van der Poel niet goed bevallen, maar de Nederlander bekijkt het wel positief. "Het ging niet zoals gepland, maar het leven zou toch saai zijn als alles perfect verliep, toch?", schreef hij op zijn sociale media.

Van der Poel kan ook al trainen op de rollen, maar wel met een stevige brace aan. Eind deze week volgt er nog een controle en dan moet duidelijk worden of Van der Poel zijn trainingen op de weg kan hervatten.

Problemen om lange termijn voor Van der Poel?

Toch kan het afrukkingsbreukje van het scaphoidbeen hem nog lang achtervolgen. "Ligamentletsels in de pols kunnen op termijn voor grote problemen zorgen", zegt Ilse Degreef, orthopedisch chirurg aan het UZ Leuven, bij Het Nieuwsblad.

In het slechtse geval kunnen ligamentsletsels een verplaatsing van de polsbeentjes veroorzaken. Daar kan je dan weer scapholunate advanced collapse van krijgen. "Je krijgt artrose aan je pols en kan de rest van je leven pijn hebben."

Schade aan ligamenten zijn niet te zien op foto's die in het ziekenhuis worden genomen, enkel letsels aan beenderen. Dat is wel een worstcasescenario, als het enkel om een breuk in het scaphoidbeen gaat, dan zal Van der Poel gewoon een tijdje pijn hebben waar hij moet doorbijten.