Quinten Hermans lacht met Wout van Aert: "Heb wel dat geluk"

De renners krijgen bijzonder veel hoogtemeters voorgeschoteld en dat moet natuurlijk ook aangevuld worden. Voor Quinten Hermans is dat iets makkelijker dan voor Wout van Aert.

Wout van Aert bekende dinsdag na de loodzware etappe met bijna 5.000 hoogtemeters dat hij zo'n 7.300 kilocalorieën had verbrand. En die moest hij natuurlijk ook weer aanvullen om een dag later weer aan de bak te kunnen.

Bij Quinten Hermans lag het verbruik niet zo hoog. "Ik zat iets boven de 5.000 calorieën", zei Hermans voor de 17de etappe bij Sporza. "Ik heb het geluk dat ik iets lichter ben en iets verder in koers zat dan Wout", lachtte hij.

Eten niet altijd makkelijk voor Hermans

Eten in een grote ronde is naast slapen wellicht het belangrijkste voor een renner. Maar dat kan na drie weken ook wel beginnen tegensteken. "Het lukt niet altijd, maar je doet je best." Want renner moeten vooral koolhydraten aanvullen.

En dat gaat, vooral tijdens die Giro in Italië, met pasta. "Pasta blijft pasta en na een bepaalde periode smaakt dat iets minder goed, zeker na dag 16. Eenvoudig is het niet, maar je moet toch zoveel mogelijk koolhydraten binnenkrijgen."

De chefs en voedingsdeskundigen van de ploegen proberen dan ook om variatie te brengen in het eten van de renners, zodat er geen sleur komt. Twintig jaar geleden werd er vooral kip geserveerd, nu bieden ploegen al hele buffetten aan.