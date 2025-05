Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie moet alweer een nieuwe domper slikken

Opnieuw tegenslag voor Belgisch kampioen Arnaud De Lie. Na zijn mislukte comeback in de Rund um Köln moet hij de Boucles de la Mayenne laten schieten.

Na een pauze van zes weken maakte Arnaud De Lie op 18 mei zijn comeback in het peloton. Maar al na 40 kilometer werd de Belgische kampioen gelost uit het peloton en gaf hij op. De Lie ging daarna wel nog anderhalf uur alleen trainen.

Bij Lotto hielden ze vast aan het programma van De Lie, hij zou vanaf donderdag de Boucles de la Mayenne (29 mei tot 1 mei) rijden in Frankrijk. Maar die plannen moeten nu toch weer aangepast worden.

"Arnaud is ziek opgestaan en moet terugkeren naar huis", schrijft Lotto op zijn sociale media. "De Lie zal het enkele dagen rustig aan doen en de training thuis hervatten. De rest van zijn programma blijft ongewijzigd."

Programma Arnaud De Lie

De eerstvolgende koers van De Lie zal nu de Brussels Cycling Classic (8 juni) worden. Ook de Ronde van Zwitserland (15 tot 22 juni) blijft op het programma staan van De Lie. Op 29 juni verdedigt De Lie zijn Belgische titel in Binche.

Op dat BK en in de Tour (5 tot 27 juli) wil De Lie in topvorm zijn. Vorig jaar pakte hij dus de Belgische titel op de weg en in de Tour eindigde hij in vijf ritten in de top vijf, dichter dan een derde plaats kwam hij niet.