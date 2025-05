BREAKING Ex-Belgisch kampioen sterft op amper 60-jarige leeftijd

Ex-Belgisch kampioen Ludo Dierckxsens (60) is overleden. Dat gebeurde tijdens de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker.

Oud-profrenner Ludo Dierckxsens is overleden, op amper 60-jarige leeftijd. Hij nam in Dendermonde deel aan de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker. Dierckxsens zou onwel geworden zijn, zo melden verschillende media.

De hulpdiensten kwamen ter plekke, maar de oud-profrenner overleed ter plekke. Gisteren postte Dierckxsens nog een foto van zijn fiets op sociale media, als vooruitblik op de rit die hij vandaag zou doen. “Ready for 1000 KOTK”, klonk het toen nog.

Ludo Dierckxsens had een opmerkelijke wielercarrière. Hij werd pas op zijn 29e profwielrenner, een leeftijd waarop velen al hun hoogtepunt hebben bereikt. Toch wist hij zich snel te bewijzen. Zijn grootste successen kwamen in 1999, toen hij zowel het Belgisch kampioenschap als een etappe in de Tour de France won. Zijn overwinning in Saint-Étienne was een solozege, waarmee hij zijn achtervolgers op ruime afstand hield.

Zijn carrière kende echter ook tegenslagen. Na zijn Tourritzege bekende hij dat hij maanden eerder een cortisone-inspuiting had gekregen voor een knieblessure. Dit leidde tot een diskwalificatie en een schorsing van zes maanden. Ondanks deze tegenslag bleef hij een geliefde figuur in het peloton, bekend om zijn brede glimlach en positieve uitstraling.

Dierckxsens reed voor ploegen zoals Lampre en Lotto en bleef actief tot 2005. Na zijn wielercarrière bleef hij betrokken bij de sport, onder andere met een eigen fietsenwinkel en als ambassadeur van fietsmerken. Hij verscheen ook in tv-reeksen zoals De Ronde en FC De Kampioenen.

Zijn nalatenschap blijft voortleven in de wielerwereld en bij de vele fans die hem herinneren als een renner met een groot hart en een onmiskenbare glimlach.