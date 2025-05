"Daarom zitten we hier": Lidl-Trek doet boekje open over voorbereiding op Tour de France

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het lijstje van renners dat momenteel op de Sierra Nevada aan de slag is, lijkt bijna eindeloos. Ook Lidl-Trek is van de partij, met een brede voorselectie voor de Tour de France.

Van alle grote wielerteams lijkt enkel Alpecin-Deceuninck momenteel niet op de Sierra Nevada aanwezig te zijn om zich voor te bereiden op de Tour de France. Zij kiezen voor een stage op La Plagne.

Lidl-Trek, Soudal-QuickStep, Visma-Lease a Bike, EF Education, Movistar, Decathlon-AG2R, Groupama-FdJ, Jayco-AlUla, Lotto, Tudor en Uno-X Mobility zijn er aan de slag. Ook Tadej Pogacar was er tot vorige week aan het trainen.

Koen de Kort, Team Support Manager bij Lidl-Trek, legt aan Het Nieuwsblad uit waarom er door zo veel ploegen voor deze locatie gekozen wordt om zich voor te bereiden.

“De voornaamste reden waarom bijna iedereen hier is, zijn de weersomstandigheden”, klinkt het. “Boven op de berg kan het nog wel eens slecht zijn maar beneden in het dal - Granada ligt op zo’n zeshonderd meter, hier zitten we op 2300 meter - zijn die bijna altijd goed.”

“Ze geven straks al zo’n dertig graden in het dal. En aangezien bijna iedereen het principe van ‘hoog slapen en laag trainen’ hanteert, kan je eigenlijk nergens beter zijn”, besluit hij.